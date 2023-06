La Journée mondiale de l’environnement, qui a lieu chaque 5 juin, met en lumière les défis environnementaux urgents de notre époque et constitue une excellente occasion pour les citoyens du monde entier de discuter des efforts déployés pour protéger et restaurer la Terre.

Créée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1972 et dirigée par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), la Journée mondiale de l’environnement fêtera son 50e anniversaire cette année 2023. Au cours des cinq dernières décennies, cette journée internationale est devenue l’une des plus grandes plateformes mondiales de sensibilisation à l’environnement.

Accueilli par la Côte d’Ivoire en partenariat avec les Pays-Bas, l’événement de la Journée mondiale de l’environnement de cette année – #BeatPlasticPollution – se concentre sur les solutions au problème de la pollution plastique. La Côte d’Ivoire a interdit l’utilisation de sacs en plastique en 2014 et a montré son leadership continu dans la réduction de la dépendance au plastique en soutenant un changement à l’échelle nationale vers des emballages réutilisables. En tant que signataire de l’Engagement mondial pour une nouvelle économie des plastiques et membre du Partenariat mondial sur la pollution plastique et les déchets marins, les Pays-Bas adoptent également une série de mesures pour s’attaquer à ce problème environnemental majeur.

Pour sensibiliser à cet événement et mettre en lumière le thème de la Journée mondiale de l’environnement de cette année, le PNUE a créé une vidéo convaincante et informative. Cette vidéo suscite l’espoir en montrant que nous disposons désormais de la science et des solutions nécessaires pour lutter contre la pollution plastique, tout en appelant les gouvernements, les villes et les entreprises à agir.

LG affiche son soutien au PNUE et à la Journée mondiale de l’environnement en diffusant la vidéo du PNUE sur ses panneaux d’affichage numériques situés sur l’emblématique Time Square de New York et le célèbre Piccadilly Circus de Londres. Situés dans des zones piétonnes très fréquentées de deux des villes les plus visitées au monde, les panneaux d’affichage de l’entreprise devraient donner à la Journée mondiale de l’environnement une visibilité importante, sensibiliser le public et, espérons-le, encourager davantage de personnes à faire leur part.

En tant qu’entreprise citoyenne socialement responsable, LG prend des mesures actives pour contribuer à créer une vie meilleure pour tous. Pour y parvenir, l’entreprise s’engage à pratiquer une économie circulaire en élargissant continuellement l’utilisation de matériaux recyclés, qui sont déjà utilisés dans la production de certains nouveaux modèles de produits, notamment LG Styler, LG tiiun mini, les réfrigérateurs et les lave-vaisselles. Cette année, l’entreprise vise à étendre l’utilisation de matériaux recyclés à davantage de produits, tels que l’étui à chaussures LG Styler, le LG Styler ShoeCare et le téléviseur LG OLED evo, contribuant ainsi à l’objectif de l’entreprise d’utiliser un total cumulé de 600 000 tonnes de plastique recyclé d’ici à 2030.

Alors que l’entreprise continue de faire sa part pour réduire la pollution plastique, LG espère que la promotion accrue de la campagne #BeatPlasticPollution sur ses panneaux d’affichage dans deux des attractions touristiques les plus peuplées du monde sensibilisera et aura un impact positif sur le public pour faire ce qui est possible afin de réduire l’utilisation du plastique.