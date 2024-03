[Communication d’entreprise]

Tourné vers la Mer Méditerranée et adossé à l’un des quartiers les plus animés de la ville de Tanger, l’hôtel Marina Bay séduit jeune et moins jeune dans un cadre chaleureux et authentique.

Niché entre la baie de Tanger et la Médina, cet établissement légendaire incarne l’essence même de la ville. En effet, l’architecture emblématique de l’hôtel Marina Bay, de type « bateau », typique des années 30, témoigne du charme intemporel de cette époque. Récemment rénové sous la houlette de l’architecte Chakib Jaidi, l’hôtel offre une expérience de séjour et honore un devoir de mémoire.

L’espace offrant tranquillité et dépaysement, vous garantit un voyage sensoriel, en siroter un cocktail au bord de la piscine extérieur ou en dégustant les délicieux mets préparer dans le restaurant Le Grand bleu de l’hôtel.

L’hôtel est à destination idéal pour les voyageurs d’affaires offrant tous les équipements et espaces pour accueillir business, travailler et événements corporate. L’établissement appartient d’ailleurs à la marque hôtelière A Collection Business & Resorts, qui dispose d’une collection d’hôtels Leisure & Business idéalement situés à travers le Maroc.

À seulement quelques minutes de la Kasbah, du Grand Socco ou encore du Parc Perdicaris, l’hôtel vous permettra de mieux redécouvrir cette ville tant adulée par Mick Jagger, Twiggy, Jimmy Hendrix ou encore Yves Saint- Laurent. Des portraits de ces icônes ornent les murs et les espaces communs, incarnant ainsi les gardiens des lieux, perpétuant leur mémoire et leur influence dans chaque recoin de l’établissement.