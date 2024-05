L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) et Lafarge Holcim Maroc ont signé, ce jeudi à Tamesna, une convention-cadre portant sur le développement d’une offre de formation adaptée aux besoins des professionnels du secteur du bâtiment.

Paraphée par la Directrice générale de l’OFPPT, Loubna Tricha, et l’Administrateur Directeur général de Lafarge Holcim Maroc, José Antonio Primo, cette convention permettra aux professionnels du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) de bénéficier de formations qualifiantes dans des domaines tels que l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement (HSE) ou encore le coffrage, tout en développant leurs compétences dans des domaines relatifs aux matériaux de construction et aux nouveaux modes opératoires.

En matière de formation continue, Lafarge Holcim Maroc s’appuiera sur l’expertise de l’OFPPT pour le développement de programmes de formation dédiés à ses collaborateurs et aux professionnels du bâtiment partenaires.

S’agissant de la sécurité au travail et de la promotion des métiers du BTP, ce partenariat prévoit l’organisation de caravanes de formation et de séminaires dédiés à la sensibilisation à la sécurité sur les chantiers et aux nouvelles méthodes d’application utilisées dans les secteurs des gros œuvres et de la maçonnerie.

Pour renforcer cette nouvelle collaboration, il a été aussi convenu de former 4.000 bénéficiaires (professionnels du bâtiment et communautés riveraines) sur les trois années à venir aux métiers du bâtiment.