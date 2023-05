Wafa Assurance lance Wafa SOS, service d’assistance en cas d’urgence médicale au profit des adhérents à ses Contrats Santé Groupe

Wafa Assurance annonce le lancement d’un service d’assistance médicale novateur : WAFA SOS.

Ce service réservé aux adhérents des contrats santé groupe au premier dirham souscrit auprès de Wafa Assurance est effectif depuis le 8 mai 2023 sur tout le territoire national, et est gratuit, indique un communiqué de la compagnie d’assurance.

Ce service, souligne la même source, permet l’accès à une assistance téléphonique disponible 24h/24 et 7j/7 (appel au 2555 ou au 0529075161 ou via l’application mobile « Wafa Santé »), des médecins urgentistes mobilisés pour fournir des orientations médicales personnalisées, un transport sanitaire sécurisé par des ambulanciers professionnels vers le centre de soin choisi par l’adhérent, un accompagnement personnalisé pour faciliter les démarches d’admission dans le centre de soin et de mise en place de la prise en charge.

« Ce service novateur a été testé en pilote pendant deux mois auprès de quelques entreprises clientes de Wafa Assurance qui ont salué la valeur ajoutée qu’il apporte à leurs salariés », ajoute la filiale du groupe Attijariwafa bank.