L’engagement du Maroc en faveur des opérations de maintien de la paix des Nations unies a été salué, jeudi à Rabat, lors d’un point de presse organisé par Nations Unies Maroc dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire des opérations de maintien de la paix de l’ONU.

« Dès les premières années qui ont suivi son indépendance, exactement en 1960, le Maroc s’est engagé dans l’effort de l’ONU de maintien de la paix », a affirmé le directeur du Centre d’information des Nations unies au Maroc, Fethi Debbabi.

Qualifiant cette rencontre d’opportunité d’écouter directement le témoignage du terrain sur ce que les soldats de la paix marocains font chaque jour pour soutenir la paix et la stabilité en République centrafricaine, Debbabi a soutenu que « le Maroc est actuellement le 11e plus grand contributeur aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, avec plus de 1.700 militaires et policiers, servant en République centrafricaine, au Congo et au sud Soudan ».

Dans le cadre de ces opérations, sept Casques bleus marocains ont perdu la vie l’année dernière, a-t-il déploré, notant qu’une cérémonie spéciale sera organisée aujourd’hui, au siège de l’ONU à New York, en commémoration de la Journée des Casques bleus durant laquelle la médaille Dag Hammarskjöld leur sera décernée à titre posthume ainsi qu’aux autres Casques bleus militaires, policiers et civils ayant péri en 2022 en servant sous les drapeaux des Nations unies.

S’exprimant à cette occasion par visioconférence, le Colonel AbdelHak Ouchbir, Chef du Soutien de Défense stratégique et Coordonnateur des équipes de liaison/service réforme du secteur de sécurité de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), a mis en avant les différentes missions du contingent marocain déployé en République centrafricaine dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l’ONU.

« Le contingent a reçu des missions au sein de la MINUSCA dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau mandat de la Mission », a-t-il indiqué, expliquant qu’il s’agit principalement de la stabilisation de la situation sécuritaire en matière de protection des civils en vue de créer un environnement devant permettre d’élargir l’autorité de l’État à travers l’ensemble du territoire centrafricain.

Le Maroc se mobilise pour la sécurité sur le continent

Il est aussi question de lutter contre la menace qui existe en matière de sécurité, de protéger le personnel et les installations des Nations unies et de sécuriser les autres organismes de l’ONU chargés de l’assistance humanitaire, a poursuivi le colonel Ouchbir.

Pour sa part, le lieutenant-colonel Malika Sedra, cheffe du Bureau des actions civilo-militaires de l’État-major de la Force MINUSCA, a rappelé que le contingent marocain a également pour mission la réalisation d’actions civilo-militaires au profit de la population de la région.

Ce genre d’activités conduites principalement par des femmes du contingent se décline en actions à caractère humanitaire privilégiant une logique de proximité et diversifiant la cible concernée, en actions médico-sociales pour venir en aide aux habitants de la région, et en actions de nature socio-éducatives en appoint aux autres activités citées précédemment, a-t-elle dit.

« Toutes ces actions sont inscrites dans la durée et peuvent être insérées dans des projets à impact rapide visant à répondre à des besoins pressants et promouvoir la confiance entre le Casque bleu et les citoyens centrafricains de la zone », a fait remarquer le lieutenant-colonel.

Instaurée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2002, la Journée internationale des Casques bleus a pour vocation de rendre hommage à tous les hommes et femmes servant dans le maintien de la paix et pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie pour la cause de la paix.