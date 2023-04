Habib Adnan a récemment été nommé Directeur du Système d’Information de Lydec, où il continue de mettre à profit son expertise en matière de gouvernance et de transformation numérique pour accompagner le développement de l’entreprise et de son territoire d’ancrage.

Riche d’une formation et d’une expérience probante aux États-Unis, Habib Adnan est diplômé de l’Université de Georgia Southwestern-Atlanta avec un master en science de l’informatique. Durant son parcours à l’étranger (1996-2002), Habib Adnan a contribué à la création et à la commercialisation de solutions digitales pour la bourse de New York et autres sociétés d’investissements (Salomon Smith Barney et Barron’s Online).

Avec une solide expertise en ingénierie logicielle et en gestion de produits à son actif, Habib Adnan retourne au Maroc en 2003 et intègre Lydec, en charge de la distribution de l’eau et de l’électricité, d’assainissement liquide et d’éclairage public dans le Grand Casablanca, où il cumulera 20 ans d’expérience.

Il occupera les postes de chef de département Développement SI et de directeur du Programme Digital, avant d’être nommé à la tête de la DSI de Lydec. Au sein de cette dernière, Habib Adnan définit le plan de gouvernance du SI et améliore le processus de collaboration entre le métier et le SI en visant l’alignement stratégique.

Il travaille également sur la refonte de l’ensemble des processus pour une digitalisation complète, depuis l’expression du besoin métier jusqu’à la proposition de la solution technologique à l’utilisateur final.

Habib Adnan est reconnu pour ses compétences en matière de leadership, de gestion de projets, de transformation numérique, mais aussi pour son état d’esprit positif, sa modestie et sa bonne humeur.