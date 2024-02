Lydec a réalisé un résultat net de 38 millions de dirhams (MDH) en 2023, en hausse de 27 MDH par rapport à 2022.

Le chiffre d’affaires global de l’année 2023 ressort à 7,59 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 2,9% par rapport à 2022, précise Lydec dans un communiqué sur ses indicateurs.

Dans le détail, le chiffre d’affaires « électricité » est en hausse de 1,7% en 2023 à 4,67 MMDH par rapport à 2022, grâce principalement à la hausse des ventes aux clients patentés (café, restaurants…), et celui de l’eau potable atteint 1,39 MMDH, en hausse de 2,3% par rapport à 2022.

Ainsi, l’excédent brut d’exploitation ressort à 1,065 MMDH, en hausse de 5,7% par rapport à 2022 expliqué principalement par la bonne performance des ventes de fluides et des travaux tiers.

Les investissements de la gestion déléguée au titre de l’année 2023, se sont élevés à 1,06 MMDH de dirhams, dont 317 millions de dirhams financés par le Délégataire, précise le communiqué.

Quant au niveau de trésorerie nette à fin décembre 2023, il a atteint 456 MDH, en amélioration par rapport à l’année précédente, due principalement à la réduction de l’endettement et à l’amélioration du recouvrement de l’entreprise.

Après avoir constaté un résultat bénéficiaire, le Conseil d’Administration a proposé l’affectation de ce résultat à la distribution d’un dividende de 4,79 dirhams par action. Cette proposition sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Pour l’année 2024, Lydec compte poursuivre sa mobilisation afin de sécuriser l’alimentation en eau potable du Grand Casablanca, et faire face au risque lié au stress hydrique que subit le Maroc et accompagner le Plan de Développement du Grand Casablanca et des investissements en particulier dans les infrastructures d’assainissement pluvial.