La Mutuelle agricole marocaine d’assurances (MAMDA) annonce le lancement de son nouveau service WhatsApp Auto-MCMA M3ak.

Les sociétaires peuvent ainsi déclarer un sinistre en quelques clics, suivre en temps réel l’état d’avancement de leurs dossiers, localiser des garages conventionnés et récupérer les coordonnées des partenaires, obtenir des informations sur les différents modes de réparation proposés, et engager une conversation en direct avec les agents du centre de relation clientèle.

Le déploiement de cette technologie de chatbot est une réponse à l’évolution des attentes des clients, qui recherchent des services rapides, pratiques et plus personnalisés. Les chatbots sont, en effet, capables de répondre à un grand nombre de demandes en temps réel, sans intervention humaine, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et sans interruption. Pour MAMDA, cette nouvelle offre représente également une opportunité de réduire les coûts opérationnels, tout en améliorant la qualité du service.

Les chatbots étant plus efficaces et plus rapides que les agents humains pour répondre aux demandes courantes et répétitives, ceci permet aux agents de se concentrer sur des tâches complexes et comportant davantage de valeur ajoutée.