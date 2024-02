Le chiffre d’affaires (CA) de Managem s’est établi à 7,508 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2023, en recul de 22% par rapport à la même période de 2022.

Cette régression s’explique la baisse des cours des métaux de base et du cobalt à raison de 24% pour le zinc et 40% pour le cobalt, ainsi que la réduction du CA de l’or au Soudan, suite à la suspension des activités opérationnelles depuis le 20 avril 2023 à cause des tensions politiques que connait le pays, indique l’opérateur minier dans un communiqué financier, notant que la production reprendra à partir de la fin de l’année.

Elle s’explique également par le repli des volumes vendus de l’or de la mine Tri-K en Guinée, suite à des perturbations opérationnelles conjoncturelles et par la baisse de la production du cobalt provenant de la mine de Bou-Azzer en vue de sauvegarder la ressource dans un contexte marqué par l’effondrement des cours de cobalt.

Les investissements réalisés à fin décembre 2023 se sont élevés à 2,753 MMDH, en hausse de 579 MDH par rapport à fin 2022, dont 47% ont été alloués au démarrage des travaux du projet cuprifère de Tizert, au projet aurifère de Boto et aux projets des métaux de la transition énergétique.

En ce qui concerne l’endettement net consolidé, il s’est chiffré à 7,588 MMDH, en hausse de 3,241 MMDH par rapport à fin 2022, marqué essentiellement par le paiement du prix d’acquisition des actifs Bambouk.

Par ailleurs, les résultats consolidés du Groupe attendus au terme de l’année 2023 devraient observer une baisse significative par rapport à l’année précédente, en raison de la baisse des cours des métaux, particulièrement le cobalt, ainsi que le repli de la production d’or de Tri-K en Guinée, souligne le communiqué.

Pour le seul 4ème trimestre 2023, le CA de Managem a atteint 1,569 MMDH, contre 2,269 MMDH au T4-2022.