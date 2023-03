Elcora Advanced Materials Corp a annoncé avoir reçu, par l’intermédiaire de sa filiale Ermazon SARL, une licence d’exploitation du manganèse au Maroc, sur le site nommé

« Atlas Fox Deposit », s’étalant sur une superficie de 16km.

Cette licence permet à Elcora d’extraire, d’extraire, de traiter et de vendre du manganèse à partir de sa concession minière dans le Royaume.

D’après les données de l’opérateur, le gisement Atlas Fox avait été exploité jusqu’au milieu des années cinquante. Une quantité représentative du minerai a été transmises au Laboratoire africain des mines et de l’environnement (AFRILAB), certifié SGS. Les échantillons de manganèse (Mn) ont été testées entre 16 % et 50 % pour une moyenne de 34 % avant le tri ou le traitement.

La méthode d’extraction sera initialement à ciel ouvert, le taux d’exploitation potentiel de production au gisement Atlas Fox étant estimé à environ 2.500 tonnes métriques par mois, est-il indiqué par la même source, ajoutant que le minerai de manganèse 37% se vend à environ 331 $ US / tonne sur le marché international.

Il est à souligner que les politiques et les lois récemment adoptées par l’UE, les États-Unis et le Canada visent à soutenir les économies locales, à sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement en matières premières pour batteries et à accélérer la transition des combustibles fossiles vers une énergie propre. La portée de ces réglementations a des effets positifs directs sur le marché du manganèse.

En effet, il faut savoir que le manganèse est non seulement un métal essentiel dans la conversion du fer en acier, mais il joue également un rôle crucial dans la longévité, l’énergie et la performance des batteries produites pour alimenter les véhicules électriques. La batterie au lithium nickel manganèse et à l’oxyde de cobalt est la plus courante dans les outils électriques et dans les groupes motopropulseurs des véhicules. Dans ces batteries, le dioxyde de manganèse électrolytique est utilisé comme matériau cathodique.

L’utilisation croissante des véhicules électriques devrait stimuler la demande de manganèse, les investisseurs sont optimistes que les batteries lithium-ion qui nécessitent du manganèse deviendront plus courantes à l’avenir.

Troy Grant, PDG d’Elcora, a commenté : « L’utilisation du manganèse fournit non seulement une solution pour le stockage d’énergie renouvelable, mais elle a également le potentiel de créer de nouveaux emplois et de stimuler la croissance économique locale. L’extraction et le traitement du manganèse nécessitent des compétences et des technologies spécialisées, et le développement de batteries à base de manganèse a le potentiel de créer de nouvelles industries qui stimulent la croissance d’Elcora ».

Dans son communiqué, Elcora a tenu à remercier le gouvernement marocain et tous ses départements « pour leur soutien dans l’octroi de cette importante licence d’exploitation. La société se réjouit de contribuer à la croissance économique du Maroc et de la région ».