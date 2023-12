MarKoub.ma vient d’introduire un label de qualité visant à certifier les meilleures lignes de transport routier disponibles sur sa plateforme, dans le but de mettre à profit son expertise technique au service des utilisateurs.

Sous l’appellation « M’Khyer », ce label évalue chaque ligne selon des critères stricts de ponctualité, de confort et de service à bord, et seules les lignes répondant à ces trois critères obtiennent cette reconnaissance, basée sur les évaluations des voyageurs recueillis à la fin de chaque trajet, indique la plateforme dans un communiqué.

« M’Khyer » est un label étudié pour refléter fidèlement la qualité des services et vise à orienter les utilisateurs vers les meilleurs choix de voyages, ajoute la même source.

« En tant que précurseur de la transformation numérique dans le secteur du transport routier de voyageurs, marKoub.ma adopte une perspective globale de cette industrie, à travers une approche unique qui lui permet d’agréger et d’analyser les données de l’ensemble de son réseau, créant ainsi un baromètre qualité au service des voyageurs », a affirmé la directrice générale de MarKoub.ma, Dounia Bounahmidi, citée par le communiqué.

Et de noter que le lancement de M’khyer est le couronnement de plusieurs années de travail et le reflet de l’expertise acquise par l’entreprise grâce à ses innovations technologiques »,

Fondée en 2017, Markoub.ma, plateforme spécialisée dans le transport interurbain par autocar révolutionne la réservation de billets : rapide, sans déplacement, et au tarifs avantageux.

En pionnière de la digitalisation du secteur du transport routier de voyageurs, MarKoub.ma compte un réseau de plus de 70 transporteurs partenaires et près de 270 lignes à travers le Royaume, attirant chaque année plus de 5 millions d’utilisateurs sur son site et son application mobile.