Infomédiaire Maroc – La compagnie aérienne du Kenya attend une approbation du TSA qui lui permettra d’entamer des vols entre sa base de Nairobi et New York JFK. Le premier vol est prévu pour le 28 octobre 2018.

La compagnie aérienne, qui a ouvert des réservations pour le vol direct à destination de JFK en janvier, affirmait en août que plus de 7 000 sièges avaient déjà été vendus. Tous les vols à destination de New York seront opérés avec les plus récents Boeing 787-8 Dreamliner pouvant accueillir 30 passagers en classe Affaires et 204 en Economie.

L’aéroport de Nairobi, qui a reçu le statut de catégorie 1, est désormais en mesure d’exploiter des vols sans escale vers n’importe quel aéroport aux États-Unis.

