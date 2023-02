L’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) et l’Université Mohammed V de Rabat ont signé, mercredi à Rabat, une convention portant création de la « chaire ICESCO Open Education » à l’université pour « un accès équitable à un enseignement inclusif et de qualité ».

Selon un communiqué de l’ICESCO, cette chaire vise à sensibiliser les professeurs au rôle essentiel de l’éducation ouverte et ses filières, en proposant les connaissances et les expertises dans ce domaine, l’appui de la participation des chercheurs et universitaires dans les pratiques de l’éducation ouverte et la généralisation de ces pratiques innovantes chez les doctorants. Il s’agit également d’inciter les professeurs à développer de manière positive leurs pratiques pédagogiques.

Signée par le directeur général de l’organisation, Salim M. AlMalik et le président par intérim de l’université Mohammed V, Farid El Bacha, cette convention vise à développer l’Open Education et ses domaines, promouvoir les ressources et pratiques éducatives ouvertes et échanger des expériences entre chercheurs, universitaires, étudiants et établissements d’enseignement supérieur du Royaume et des Etats membres de l’ICESCO.

S’exprimant à cette occasion, AlMalik a indiqué que « l’ICESCO ambitionne, dans sa nouvelle vision, à suivre les nouveautés de son temps, en créant et en soutenant des chaires universitaires scientifiques spécialisées dans les domaines de l’éducation, de la culture, des sciences et de l’intelligence artificielle », soulignant la nécessité pour les universités de suivre le rythme des développements dans le marché du travail et les métiers de demain.

De son côté, El Bacha a indiqué que « l’université Mohammed V croit en la nécessité de s’ouvrir aux ressources ouvertes dans le domaine académique, afin de diffuser et de développer les connaissances basées sur la technologie moderne pour atteindre l’égalité et l’équité dans le domaine de l’éducation ».

Pour sa part, le responsable des programmes et activités de l’UNESCO, de l’ICESCO et de l’ALECSO au sein de la Commission nationale marocaine pour l’éducation, la science et la culture, Mahmoud Abdessamih, a souligné dans une allocution au nom du secrétaire général de la Commission, que « l’éducation ouverte basée sur l’utilisation de ressources éducatives libres et des technologies de l’information est devenue une nécessité urgente pour l’avancement de la société en transférant la richesse des connaissances humaines et en préparant la prochaine génération de dirigeants et d’innovateurs ».

Et d’ajouter que « la chaire ICESCO pour l’éducation ouverte s’inscrit dans le cadre de cette avancée mondiale ».