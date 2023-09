La compagnie SICPA, spécialiste des solutions et services d’authentification, d’identification et de traçabilité sécurisés, et la Fondation MAScIR relevant de l’UM6P – Mohammed VI Polytechnic University ont conjointement signé un contrat de projet de recherche, le 20 septembre 2023 à l’UM6P, campus de Benguerir.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat établie plus tôt cette année entre la Fondation MAScIR et SICPA et fait suite à une série d’échanges et de workshops entre les deux organisations.

Il a pour objet le développement d’une solution de marquage et de détection innovante « Made in Morocco » permettant aux Etats et aux industriels d’accroitre leur arsenal technologique dans la lutte contre les fraudes, la contrefaçon et la non-conformité de produits.