Ghizlane El Hathat, Salah Eddine Bennani et Omar Bennouna ont été cooptés en tant que nouveaux Associés, lors de l’Assemblée générale annuelle des Associés de Mazars dans le monde, qui s’est tenue du 6 au 8 décembre 2023, à Montréal au Canada.

Ghizlane El Hathat, Salah Eddine Bennani et Omar Bennouna évoluent au sein de Mazars depuis plusieurs années où ils ont gravi les différents échelons, fait savoir un communiqué du groupe, précisant que le nombre total des Associés de Mazars au Maroc s’élève dorénavant à 16.

Ghizlane El Hathat renforce les activités du Cabinet en audit en « Industrie et services ». Elle accompagne en particulier les offres de Mazars dans des secteurs comme l’aéronautique ou l’électrique, apprend-on.

Pour sa part, Salah Eddine Bennani, expert chevronné en Stratégie et Management, élargit ses responsabilités en prenant en charge le développement de l’activité de Conseil en stratégie et management au sein de la Business Unit « Industries & Services » et développera également la practice Sustainability (RSE, ESG, décarbonation, finance durable…) du Cabinet.

Omar Bennouna accompagnera, dans le cadre du développement de ses fonctions, la montée en puissance des activités Outsourcing et en particulier l’offre Centres de Services Partagés (CSP).