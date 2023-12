L’Institut marocain d’expertise, de médiation et d’arbitrage (IMEMA) a annoncé la nomination de Mohamed Mehdi Salmouni-Zerhouni en tant que président d’honneur.

Expert en propriété industrielle, Mehdi Salmouni-Zerhouni a joué un rôle clé dans le développement de ce domaine au Maroc, notamment en tant que président fondateur de l’Association marocaine des Conseils en propriété industrielle (AMACPI), fait savoir un communiqué.

Il a également fondé l’Institut marocain des réseaux de franchise et de partenariat (IMAREF), et est membre observateur permanent auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), indique-t-on.

« (…) Je m’engage à mettre mon expertise et ma passion pour la médiation et l’arbitrage au service de l’Institut, contribuant ainsi à promouvoir des pratiques éthiques et efficaces dans la résolution des conflits. Cette nomination représente une opportunité importante de faire avancer notre domaine et d’encourager une culture de dialogue et de compréhension mutuelle dans la résolution des différends (…) », a déclaré Salmouni-Zerhouni à l’issue de cette nomination.