Meryem Chami a été promue au poste de directeur général d’AXA Afrique, suite à la nomination de Hassan El-Shabrawusgu à la tête d’AXA International Market. Chami occupait auparavant la position de directrice générale d’AXA Assurance Maroc et de la région CIMA (Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun et Gabon).

Riche d’une expérience de 23 ans en management, pilotage de P&L, transformation, IT et digital, Chami a occupé différents postes dans les secteurs des banques, assurances, mines, automobile, aéronautique et de l’IT. De plus, elle compte 10 ans dans des postes de leadership à haute responsabilité, pilotage de programmes de transformation complexes. Elle a travaillé au sein de plusieurs organisations de renom, à l’image de Devoteam, Attijariwafa bank, le Groupe OCP, Altran et AXA Assurance Maroc.

Il est à noter que Meryem Chami est la première femme à avoir été nommée à la tête de la compagnie, où elle a pu mettre en place une stratégie de développement axée vers une croissance stratégique pour les activités de la structure.

Sa nomination à la tête d’AXA Afrique témoigne de l’ambition du Groupe d’investir dans les marchés à fort potentiel de croissance.