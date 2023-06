MIFA Group, acteur incontournable de la distribution de produits de mobilité motorisés et d’instruments de musique de la prestigieuse marque Yamaha, est fier d’annoncer l’inauguration du tout premier Yamaha Store au Maroc.

Cet événement marque un jalon majeur dans la relation de 50 ans entre MIFA Group et Yamaha Motor Japon, témoignant d’un partenariat solide et fructueux, tel que l’atteste la présence effective de Madame Kumiko Imai, Executive General chez Yamaha Motor Japon, qui a fait spécialement le déplacement du Japon pour assister à cet important événement.

Situé à Aïn Diab, Casablanca, le Yamaha Store est un concept innovant qui fusionne harmonieusement les univers de MIFA Musique et MIFA Motors, les deux entités majeures du Pôle Mobilité & Loisirs de MIFA Group. Offrant une expérience immersive exceptionnelle, cet espace unique ravira les passionnés de la marque japonaise en leur offrant une convergence parfaite entre le monde de la musique et les sports motorisés.

Avec une superficie totale de plus de 3000 mètres carrés, dont un vaste espace d’exposition de plus de 1000 mètres carrés dédié aux engins motorisés Yamaha, ainsi qu’un espace de près de 500 mètres carrés dédié aux instruments de musique, aux produits de sonorisation et à l’audio professionnel, le nouveau showroom de Aïn Diab s’impose comme unique en son genre dans toute la région Afrique/Moyen-Orient.

Depuis le début de son partenariat en 1973 avec le groupe japonais, le Groupe MIFA a joué un rôle de leader au Maroc dans le développement du marché de la mobilité terrestre, off-road et marine en introduisant des produits innovants de la marque Yamaha. Des réalisations notables ont marqué cette collaboration, telles que l’introduction des moteurs hors-bord dans les années 1970, contribuant ainsi à moderniser le secteur de la pêche artisanale. Dans les années 1980, les scooters de mer YAMAHA ont été lancés, suivis des quads dans les années 1990 pour accompagner le développement soutenu du secteur du tourisme et des loisirs motorisés.

De même, au cours des 25 dernières années, MIFA Musique a su se forger une solide réputation en tant que principal distributeur d’instruments de musique et de matériel de sonorisation au Maroc. Le portefeuille de marques de MIFA Musique compte aujourd’hui une douzaine de marques prestigieuses, dont Yamaha et Fender, ainsi que Audio Technica, Meinl, Nektar, Proel, ik multimedia et bien d’autres, répondant ainsi aux besoins et aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante.

L’espace dédié aux instruments de musique et aux produits de sonorisation du Yamaha Store sera un véritable temple de la créativité, inspirant les musiciens amateurs et professionnels ainsi que les intégrateurs de solutions de sonorisation. MIFA Musique a également participé à d’importants projets tels que le Grand Théâtre de Casablanca, le Grand Théâtre de Rabat, l’INSMAC de Rabat, le Grand Conservatoire de Rabat, ainsi que des Universités, des chaînes hôtelières et de restauration, des mosquées et des projets résidentiels.

Le Yamaha Store ne se limite pas à une simple destination d’achat, il incarne une vision plus large. C’est un lieu d’échange et de partage où les passionnés de musique et de sports motorisés peuvent se retrouver et s’épanouir. Les visiteurs auront le privilège de découvrir une gamme complète de produits et d’accessoires musicaux répondant à leurs besoins, tout en étant plongés dans l’univers captivant des sports motorisés Yamaha.

L’ouverture du premier Yamaha Store au Maroc témoigne de l’engagement continu de MIFA Group à offrir des produits d’une qualité exceptionnelle et à créer des expériences uniques pour les passionnés. Cet événement marque une étape importante dans l’évolution du marché marocain des instruments de musique et de la mobilité motorisée.