Aya Gold & Silver Inc. a annoncé des performances exceptionnelles, dépassant les objectifs de production de 2023 à la mine d’argent de Zgounder.

La société d’exploration minière a ainsi déclaré une production d’argent de 1.970.646 onces en 2023, surpassant la fourchette initialement prévue de 1,7 à 1,9 million d’onces.

« Nous avons non seulement surpassé les prévisions de production pour la troisième année consécutive, mais 2023 a été une année record, avec une production d’argent de près de 2 millions d’onces », a déclaré Benoit La Salle, PDG de la société.

« Cette étape cruciale a été franchie au cours d’une année de transition, marquée par l’achèvement de l’expansion de notre mine de Zgounder pour quadrupler la production, ainsi que la poursuite des travaux de forage à Zgounder et Boumadine. Nous maintenons notre engagement en respectant les échéances et le budget, avec une mise en service prévue pour le deuxième trimestre 2024 et une montée en puissance complète d’ici le quatrième trimestre 2024 », a-t-il ajouté.