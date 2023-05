Un protocole-cadre portant sur la mise en place d’un réseau de bus électriques Eco-responsable et d’un Système de transport intelligent a été signé mercredi, à Marrakech, entre le groupement des collectivités territoriales « Marrakech Transport » et l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA).

Paraphée par le président du Conseil de la région Marrakech-Safi et président de « Marrakech Transport », Samir Goudar, le premier vice-président du conseil communal de Marrakech, Mohamed Idrissi, et le directeur du bureau de la KOICA à Rabat, Yongwoo Jeong, cette convention vise à fournir 20 bus électriques Eco-responsable de nouvelle génération pour un coût global de 7,5 millions de dollars, en plus de la mise en place d’un Système de transport intelligent pour un coût global de 5,1 millions de dollars, qui permettra la gestion du transport.

Ce partenariat, qui rentre dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Maroc et la Corée du Sud dans le domaine de la mobilité verte, vise aussi à tirer profit de l’expertise pionnière de cet Etat d’Asie de l’Est dans le domaine de la mobilité durable.

Le conseil de la région Marrakech-Safi avait approuvé en mars 2020, la convention de partenariat relative à la création du groupe des collectivités territoriales « Marrakech transport » dont la mission consiste en la gestion du secteur du transport urbain et périurbain.