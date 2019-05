Le dollar américain a grimpé mercredi à son plus haut niveau depuis un mois, aussitôt après la publication du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Les responsables de l’institution monétaire ont convenu du maintien pendant « un certain temps » de leur approche patiente en matière de politique monétaire.

Ils n’ont pas jugé nécessaire de modifier les taux ni en hausse ni en baisse, estiment les analystes. Alors même que l’économie américaine continue de croître et que l’inflation reste modérée, il est peu probable de procéder à une hausse des taux en 2019, d’après le compte-rendu de la réunion tenue les 1 er et 2 mai.

Les membres de cette instance ont fait état d’une « expansion soutenue de l’activité économique, caractérisée par des conditions solides du marché du travail, et une inflation proche de l’objectif symétrique de 2% fixé par le Comité ». Au cours de leurs précédentes réunions, les membres du comité de la FED ont exprimé leurs préoccupations face au ralentissement de la croissance mondiale, aux négociations qui traînent sur le Brexit et à l’impasse commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.