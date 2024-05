A&O Shearman a annoncé la finalisation de la fusion d’Allen & Overy et Shearman & Sterling. À la suite de cette fusion, la dénomination du bureau à Casablanca sera modifiée pour refléter la nouvelle identité du Cabinet. Ainsi, le Cabinet exercera désormais sous le nom de « Naciri & Associés A&O Shearman », une association d’avocats soumise aux règles du Barreau de Casablanca.

« Premier cabinet mondial d’élite entièrement intégré, il rassemble environ 7.000 personnes, et près de 4.000 avocats, dont environ 800 associés, répartis dans 47 bureaux à travers 29 pays. A&O Shearman dispose de l’expérience approfondie et de la diversité de talents nécessaires pour intervenir à l’avant-garde du monde des affaires dans tous les secteurs d’activité, marchés et zones géographiques. Il s’agit du seul cabinet à maîtriser à niveau égal le droit américain, le droit anglais et le droit de chacun des marchés les plus dynamiques du monde. La force du cabinet provient de son envergure mondiale et de son exigence constante d’excellence, adossée à de profondes racines locales et de solides relations, expériences et connaissances », apprend-on d’un communiqué.

Et d’indiquer que A&O Shearman conseille déjà plus d’un tiers des entreprises cotées à la Bourse de New York et un cinquième de celles cotées au NASDAQ, ainsi que de nombreuses autres sociétés de premier plan cotées à la Bourse de Londres, à Euronext, à Euronext Paris, à la Bourse de Francfort, à la Bourse des valeurs mobilières d’Abou Dhabi, sur le marché financier de Dubaï et aux Bourses de Tokyo et de Hong Kong.

« Aujourd’hui, nous débutons une aventure passionnante en tant que nouveau cabinet – un cabinet qui dispose d’une plateforme mondiale sans égal à offrir à nos clients. Une plateforme comme aucune autre. A&O Shearman est un nouveau leader du secteur doté d’une expérience inégalée, d’une culture unique et d’une envergure véritablement mondiale. Je suis impatient de travailler aux côtés de mes collègues pour révéler le potentiel de notre nouveau cabinet. Nous fournirons à nos clients les solutions intégrées de calibre mondial ainsi que l’expérience et les connaissances locales inégalées qu’ils recherchent dans l’environnement commercial et réglementaire d’aujourd’hui, de plus en plus complexe », a déclaré Khalid Garousha, senior partner d’A&O Shearman, cité dans le communiqué.

« La combinaison de deux des cabinets d’avocats les plus prestigieux au monde, avec des forces complémentaires et des valeurs communes, a été soigneusement conçue pour offrir — au plus haut niveau — ce que les clients et les équipes de chaque cabinet nous ont dit rechercher et qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs. Les retours que nous avons reçus jusqu’à présent, de l’externe comme de l’interne, ont été extrêmement positifs, et nos clients sont impatients de libérer le potentiel combiné du nouveau cabinet. A&O Shearman a été construit pour obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients, et nous avons hâte de prouver cela dans le monde entier », a pour sa part commenté Adam Hakki, co-chair du Board et du Comité exécutif mondial d’A&O Shearman et responsable des activités de la firme aux Etats-Unis.

« Ce que les deux cabinets avaient en commun, et ce qu’A&O Shearman continuera de fournir, est un engagement significatif en matière d’excellence, de collaboration et d’innovation. Je ne connais aucun autre cabinet dans le monde qui puisse combiner notre couverture de marché, notre niveau d’expérience et notre approche innovante. Notre capacité à apporter des perspectives, des expériences et des compétences diversifiées aux clients, confère à A&O Shearman un positionnement unique, et nous continuerons de prioriser et d’encourager ces modes de collaboration à l’avenir », a indiqué Hervé Ekué, managing partner d’A&O Shearman.