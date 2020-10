Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu un entretien téléphonique, jeudi, avec le ministre des Affaires étrangères et européennes de Malte, Evarist Bartolo.

Les deux ministres ont salué l’excellence des relations entre le Maroc et Malte et exprimé leur volonté de maintenir la dynamique de leur renforcement dans le cadre euro-méditerranéen, pour faire face ensemble aux implications de la pandémie.

Le ministre maltais a réitéré son invitation à Bourita, pour se rendre en visite officielle à Malte.

Les deux ministres se sont félicités de la tenue, ce matin par visioconférence, de la réunion du Dialogue 5+5 et ont souligné la convergence de leurs positions sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêts communs.

A cet effet et au sujet de la Libye, le ministre maltais a tenu à saluer le rôle constructif et les efforts crédibles fournis par le Maroc pour le règlement de cette question, à la lumière des résultats encourageants obtenus à l’issue des discussions inter-libyennes organisées à Bouznika en septembre et octobre 2020.