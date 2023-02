Après une dominance européenne à la tête de la Société de Neurochirurgie de Langue Française (SNCLF) qui a duré plus de sept décennies, le neurochirurgien marocain Abdessamad El Azhari a réussi à arracher la présidence de Société lors de son congrès annuel tenu les 18 et 19 février à Paris.

La SNCLF a été créée en 1948 à l’initiative d’un groupe de dix neurochirurgiens, huit Français, un Belge et un Suisse, considérés parmi les pionniers de cette nouvelle spécialité, le crâne ayant été très longtemps considéré comme un obstacle infranchissable aux audaces des chirurgiens.

L’objectif était de fédérer les neurochirurgiens qui avaient en commun la langue française, écrite et orale, pour échanger leurs connaissances et diffuser à travers le monde la culture neurochirurgicale.

Notons que la SNCLF compte actuellement 500 membres et cible plus de 1000 neurochirurgiens dans le monde.

Pour ce natif de khouribga (1952), il s’agit d’un grand moment de reconnaissance, fruit de longues années de labeur, de recherche et de pratique, mettant l’accent sur sa contribution à la consécration de la culture de la prise en charge intense des malades, et la recherche scientifique, une donne qui a poussé des experts internationaux à se tourner vers le Maroc pour découvrir son potentiel en la matière, comme c’est le cas dans le domaine du ballon rond.

Cette distinction, explique le chef du département de neurochirurgie de Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, a été possible grâce aux actions des sommités qui ont largement contribué au développement de cette spécialité, à leur tête le professeur Abdessalam Khamlichi, qui a éclairé la route aux collègues qui l’ont succédé et ont marqué par leurs contributions de grande qualité les différends événements et rencontres scientifiques dans le monde.

L’élection du professeur El Azhari à la tête de la SNCLF, dont le dernier congrès a été ponctué par la participation de 24 pays, renforcera l’ouverture sur les pays africains francophones, conformément à la politique prônée par le Maroc.

Le neurochirurgien œuvrera à travers cette structure pour le développement de la neurochirurgie pour permettre aux Marocains et aux Africains de subir les opérations dont ils auront besoin au Maroc au lieu d’aller ailleurs.

Il a, dans ce sens, mis l’accent sur la série de cours francophones programmés durant les prochaines trois années au profit des pays africains, soulignant que le Maroc dispose de tous les outils et équipements modernes dans le domaine de la neurochirurgie, les mêmes que ceux dispensés dans les établissements européens.

Tout au long d’un parcours aussi riche qu’exceptionnel, le professeur El Azhari a été récompensé à plusieurs occasions, notamment en 2015 par la Fédération mondiale des sociétés neurochirurgicales (WFNS), la Société Marocaine de Neurochirurgie (SMNC) et le congrès maghrébin de neurochirurgie, qui lui ont rendu un vibrant hommage pour ses contributions dans le domaine.

Cette réputation a permis à ce grand spécialiste d’occuper le poste de président de l’Union africaine de neurochirurgie et celui de président honoraire de la Confédération africaine de neurochirurgie.

Lors de son congrès de 2017 à Istanbul, qui a eu lieu du 20 au 25 août, la World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) a récompensé le professeur El Azhari pour sa contribution au rayonnement du domaine de neurochirurgie au Maroc, en Afrique et dans le monde.

En plus de cette distinction, Pr. El Azhari a été nommé membre permanent de cette fédération, et devient le premier Africain à atteindre ce titre.

Grâce au professeur El Azhari, qui supervise depuis 1999 le plus grand service de neurologie, le Maroc est toujours présent dans les grands rendez-vous scientifiques mondiaux.

Outre les livres et recherches qu’il a publiés, ce scientifique a réussi à réaliser une intervention chirurgicale au sein e l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI (HUIM6) de Bouskoura avec le scanner peropératoire (pendant l’opération) le plus avancé au monde en neurochirurgie sur une patiente atteinte de tumeur cérébrale.

Couronnée de succès, l’opération a permis une prise en charge optimale de la patiente tout en réduisant la durée de son hospitalisation. Le scanner peropératoire Airo est le premier système d’imagerie stéréotaxique peropératoire installé en Afrique permettant de réaliser des opérations avec reconstruction 3D en temps réel avec un temps d’exposition très faible aux rayons X.

Le professeur El Azhari est un lauréat de la faculté de médecine de Rabat (1981). Il a contribué à la formation de 70 neurochirurgiens qui pratiquent dans les différentes villes du royaume.