Le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, a tenu, lundi à Madrid, une rencontre avec la ministre espagnole des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, Raquel Sanchez Jimenez, axée sur l’examen du développement des relations bilatérales dans les domaines de l’équipement et des transports.

Cette rencontre a été l’occasion de souligner les avancées réalisées dans le projet de liaison fixe du détroit de Gibraltar, avec la réactivation du comité mixte et la signature de l’accord de coopération bilatérale qui va lier l’Europe à l’Afrique.

Cette rencontre a été aussi l’occasion d’évaluer l’état d’avancement de la feuille de route arrêtée lors du dernier comité mixte et de discuter des étapes à venir.

Le projet de liaison fixe entre le Maroc et l’Espagne fait partie des projets stratégiques s’inscrivant dans le cadre de la nouvelle feuille de route adoptée en avril 2022, à l’occasion de la visite effectuée au Maroc par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, à l’invitation du Roi Mohammed VI.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.