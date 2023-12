La Compagnie Générale Immobilière (CGI), filiale de la Branche développement territorial du groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), a décroché le titre « Service Client de l’Année Maroc – 2024 » dans la catégorie Promotion Immobilière Haut Standing.

Cette distinction fait suite à celle de l’année précédente où la CGI avait été élue « Service Client de l’Année Maroc – 2023 » dans la catégorie Promotion Immobilière, soulignant ainsi une continuité remarquable dans l’excellence de ses services, indique un communiqué du groupe.

Attribuée par le Baromètre Service Client Maroc (BSCM), cette nouvelle distinction confirme la place particulière que la CGI accorde à sa relation avec ses clients et son engagement fort de consolider leur satisfaction, fait-on savoir.

En se hissant au sommet pour la deuxième fois consécutive, la CGI démontre non seulement la persévérance de ses performances mais aussi son dévouement à maintenir des standards élevés dans tous les aspects de son service client. Cette réussite est le fruit d’une stratégie axée sur l’amélioration continue et l’innovation, indique-t-on.

Après l’édition 2023, la CGI a poursuivi la mise en œuvre du Plan stratégique Intégré « Cap Excellence» qui incarne sa volonté forte de mettre les clients au cœur des processus de réalisation des projets, lit-on dans le communiqué.

La satisfaction client est ainsi pilotée au quotidien à la CGI, à travers des dispositifs essentiels pour évaluer la perception de la qualité de l’expérience client, à savoir : le baromètre de satisfaction et les enquêtes client mystère.

De plus, la généralisation de la VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) pour la commercialisation de tous les projets de la CGI, l’élaboration d’un référentiel technique pour la construction ainsi que la certification HQE des projets, témoignent de l’engagement de la CGI envers ses clients et sa volonté d’offrir un produit et un service de qualité, précise-t-on.

Forte de plus de six décennies d’expertise, la CGI a su s’imposer comme un acteur clé du secteur immobilier au Maroc. Elle accorde une grande importance au maintien de son système de gestion intégré (QSE), conformément aux normes internationales ISO 9001, ISO 14001, et ISO 45001. Cette démarche lui garantit l’amélioration continue des processus, le respect des lois et règlements et la mise en œuvre des meilleures pratiques opérationnelles et de gestion.