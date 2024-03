Oland Group, producteur national de référence des fromages, vient de lancer la nouvelle

marque VIVA qui allie qualité et accessibilité pour une large gamme de produits Made In

Morocco.

Fondus en triangle, en pâte pressée, en bloc ou en slice, les nouveaux Fromages

Made In Morocco de la marque VIVA sont désormais disponibles sur le marché à des prix

compétitifs, offrant à la fois une grande qualité sanitaire, nutritionnelle et gustative.

« Nous sommes fiers de lancer VIVA, une marque nationale qui offre non seulement du bon fromage, mais des solutions qualitatives et accessibles pour transformer des plats ordinaires en une expérience gustative extraordinaire », déclare d’emblée Marwane Anbaoui, PDG d’Oland Group.

Par ailleurs, avec VIVA, Oland Group ambitionne de démocratiser le fromage en offrant une gamme de choix à des prix compétitifs, rendant l’utilisation du fromage plus accessible dans la préparation des repas.

En outre, les produits VIVA sont fabriqués à l’unité industrielle d’Oland Group qui se conforme à une démarche qualité rigoureuse et qui a valu à ses installations industrielles récemment trois certifications qualité en l’occurrence, Food Safety System (FSSC) 22000, Food Safety management System Iso 22000 et General Principles of Food Hygiene (GMP)-HACCP.

Oland Group, le producteur de VIVA, opère depuis une unité industrielle de 20.000 m2, basée à Casablanca, avec une capacité de production annuelle de 15.000 tonnes à travers 12 lignes de production. Le Groupe emploie près de 500 personnes et continue d’investir depuis 2017 dans des installations de pointe notamment en lignes de production de fromage triangle qui se comptent actuellement à six.