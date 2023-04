A l’occasion de l’avènement d’Aïd Al-Fitr 1444, et en prévision de l’affluence des voyageurs que connaît habituellement cette période, l’Office National des Chemins Fer (ONCF) a mis en place un plan de transport « Spécial Aïd Al-Fitr » du lundi 17 au mardi 25 avril 2023.

Ce plan prévoit la programmation de 235 trains en circulation chaque jour avec un renforcement sur les destinations les plus sollicitées, à savoir :

Al Boraq : en programmant une cadence horaire quasiment toute la journée reliant la ville de Tanger à Kenitra, Rabat et Casablanca de 7h à 22h (sauf 13h) et en augmentant la capacité des places offertes sur les créneaux les plus sollicités.

Intercités /Al Atlas : en augmentant les capacités de places et la programmation des trains supplémentaires sur les principaux axes du réseau ferroviaire Marrakech- Casa – Fès, Oujda, Nador, Khouribga, Safi.

Ce plan prévoit également le renforcement des équipes chargées de l’accueil et de l’orientation des passagers dans les gares et à bord des trains, ainsi que les équipes techniques qui seront mobilisées 24h/7j pour superviser la fluidité des circulations des trains.