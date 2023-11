Le groupe Alpla investit le marché marocain. Le spécialiste de l’emballage plastique a acquis une participation majoritaire dans Atlantic Packaging et a fondé la co-entreprise Alpla Morocco, avec l’ancien actionnaire-propriétaire unique, Diana Holding.

« L’usine, située à Tanger, produit non seulement des préformes en PET pour l’industrie des boissons, mais aussi des palettes et des films en plastique. La production de préformes a récemment été triplée grâce à des investissements dans de nouvelles machines », peut-on lire dans un communiqué conjoint.

« En acquérant une participation majoritaire dans la société d’emballage Atlantic Packaging et en établissant une JV (coentreprise) avec l’ancien propriétaire unique Diana Holding, Alpla apporte son expertise et son expérience à la production de préformes en PET pour les marchés régionaux du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest », fait-on savoir.

Et d’ajouter qu' »outre les préformes, Alpla Morocco produit également des palettes en plastique par moulage par injection et des films d’emballage par extrusion dans son usine moderne de Tanger ».

L’usine de Tanger, qui emploie actuellement 34 personnes, a déjà triplé sa capacité en 2023 grâce à deux lignes de production de préformes supplémentaires.

Le site d’environ 12.000 mètres carrés, situé dans la zone franche de Tanger, prévoit des extensions graduelles sur plus de 20.000 mètres carrés dans les années à venir.

Alpla Morocco envisage d’élargir son portefeuille en incluant la production de bouteilles et de bouchons, indique-t-on.