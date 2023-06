L’engagement du Maroc en faveur de la préservation et la promotion des droits des personnes en situation de handicap a été mis en avant lors d’une conférence tenue mardi au siège des Nations Unies à New York.

Intervenant par visioconférence lors de la Conférence des États partis à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (13-15 juin), la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, z a souligné que le Maroc sous la conduite sage de SM le Roi Mohammed VI n’a eu de cesse d’affirmer sa volonté et son engagement fermes à préserver et promouvoir les droits de cette catégorie de citoyens.

Elle a cité, dans ce cadre, la signature par le Maroc en 2007 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.

La ministre a également indiqué que le Royaume a adopté une politique publique intégrée 2017-2026 pour la promotion des conditions des personnes en situation de handicap et la protection de leurs droits, soulignant, par la même, l’engagement du Maroc dans la dynamique d’élaboration du deuxième, troisième et quatrième rapport sur l’application de la convention internationale relative aux personnes handicapées, conformément à une approche participative.

Relevant que le Maroc poursuit ses efforts pour assurer l’adéquation de ses politiques et stratégies avec la convention en question, notamment à travers l’élaboration d’une étude d’évaluation du plan national pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap 2017-2021, Aawatif Hayar a évoqué le second plan national 2022-2026 qui repose sur la prévention du handicap, la solidarité, l’autonomisation économique, l’égalité et l’inclusion sociale.

Il a été procédé également à l’élaboration d’un nouveau système dédié à l’évaluation du handicap sur la base de la définition énoncée dans la convention internationale, a-t-elle dit, ajoutant que ce mécanisme devra contribuer à la mise en place d’un système de délivrance d’une carte d’invalidité sur lequel travaille actuellement le gouvernement.

La ministre a, en outre, relevé que conformément aux Hautes orientations de SM le Roi, il a été procédé à l’adoption en mai 2021 d’une loi-cadre pour la protection sociale, ajoutant que dans le cadre du programme gouvernemental, il a été procédé à l’augmentation du budget accordé aux associations s’activant dans le domaine du handicap, outre le lancement de consultations avec le secteur privé afin de mettre en place un cadre contractuel déterminant le pourcentage d’emploi des personnes handicapées.

Et de souligner que le Maroc entend poursuivre ses contributions dans l’effort collectif en faveur des droits des personnes handicapées et intensifier ses interactions avec la commission chargée des droits des personnes handicapées dans le but d’accélérer la mise en œuvre des engagements internationaux en la matière.

La séance d’ouverture de cette conférence internationale a été marquée par l’intervention notamment du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres et du président de l’Assemblée générale de l’organisation internationale, Csaba Kőrösi.

La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) a été adoptée le 13 décembre 2006 à New York par l’Assemblée générale de l’ONU. Entrée en vigueur le 3 mai 2008, elle a été ratifiée par 186 pays.

La Convention a pour objectifs notamment de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.