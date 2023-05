Philip Morris International Inc. (PMI) vient de publier son quatrième rapport annuel intégré 2022, qui fournit une description objective d’indicateurs clés tels que le modèle d’entreprise, la stratégie, la gouvernance et la gestion, ainsi que la performance de la société.

« La transformation vers une entreprise majoritairement sans fumée se poursuit sans relâche », indique la société dans un communiqué, faisant état de « constats très positifs » en ce qui concerne les synergies internes et la poursuite des objectifs tracés en amont.

À ce propos, Jalal Ibrahimi, Directeur Général de PM Maghreb, a déclaré que « malgré de nombreuses épreuves, 2022 a été une année remarquable qui a rapproché nos employés les uns des autres. Elle nous a aussi permis de réaliser des avancées tangibles dans la réalisation de notre objectif 2025, à savoir devenir une entreprise majoritairement sans fumée ».

« Bien qu’une transformation d’une telle ampleur et d’une telle complexité ne puisse se faire du jour au lendemain, nous sommes déterminés à l’atteindre aussi rapidement que possible. Grâce à un engagement constructif, nous parviendrons à réaliser une transformation effective et à accélérer le rythme de ce changement significatif », a ajouté Ibrahimi, cité par le communiqué.

Le dernier rapport intégré contient la déclaration d’intention énonçant la mission de PMI qui consiste à atteindre un avenir sans fumée. Pour ce faire, PMI a concentré toutes ses ressources sur le développement, la démonstration scientifique et la commercialisation de produits sans fumée, moins nocifs que la cigarette. Le but ultime est de remplacer complètement et dès que possible les cigarettes et d’évoluer, à plus long terme, vers une entreprise spécialisée dans le bien-être et les soins de santé.

S’appuyant sur son cadre ESG (Environnement, Social et Gouvernance), PMI a mis en place huit stratégies ciblant les domaines d’impact les plus urgents. Ces stratégies s’appuient sur onze objectifs qui constituent la base de sa feuille de route 2025, et 19 indicateurs clés de performance (ICP). Chaque ICP est alignée sur l’un des deux vecteurs suivants : la durabilité des produits ou la durabilité opérationnelle.

En 2022, les progrès réalisés par PMI dans le cadre de sa politique de développement durable se sont poursuivis à un rythme soutenu, l’entreprise s’efforçant d’aborder l’impact de ses produits (ce qu’elle produit) et de ses activités (comment elle produit), souligne le communiqué.

Les données relatives à l’année 2022 montrent le progrès réalisé par PMI et mettent en avant l’impact social, environnemental et opérationnel de son activité.

Impact social

Sur le plan social, PMI a atteint un nombre total d’utilisateurs adultes de produits sans-fumée avoisinant 24,9 millions, comparés à 21,7 millions en 2021. Ces produits ont par ailleurs permis de générer une hausse des recettes nettes de 32,1% par rapport à 29,5% une année auparavant. En outre, le nombre des marchés où les produits sans fumée sont disponibles est 73, dont 42% dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. En 2021, ils étaient au nombre de 71.

De 2008 à 2022, le total des investissement de PMI dans les produits sans fumée a atteint 10,7 milliards USD, contre 9,2 milliards à fin 2021.

Impact environnemental

L’activité de PMI a eu un effet positif considérable sur l’environnement, avec un taux de recyclage des appareils IQOS de 86%, au même niveau qu’en 2021. Aussi, les marchés ayant mis en place des programmes contre l’abandon des déchets des cigarettes combustibles ont atteint un pourcentage de 68%. Pour ce qui des marchés dotés de programmes de reprise des consommables sans fumée, ils ont enregistré un volume de 8,5%.

PMI a également poursuivi la décarbonisation de ses activités directes. Ses objectifs scientifiques, en l’occurrence un niveau zéro des émissions nettes de GES dans sa chaîne de valeur d’ici à 2040, ont été validés.

En parallèle avec la conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP 15) qui s’est tenue en décembre 2022, l’entreprise a annoncé de nouvelles stratégies à long terme en matière de biodiversité et d’eau. Celles-ci sont alignées sur le cadre de biodiversité post-2020, adopté par les pays membres de la convention.

Impact opérationnel

Sur le plan opérationnel, les données de 2022 traduisent une évolution salutaire de la performance de PMI, notamment en termes de pourcentage des postes de direction occupés par des femmes (40,7% contre 39,7% en 2021). Ce pourcentage dépasse l’objectif de 40%, fixé en amont pour l’année 2022.

PMI a aussi enregistré un pourcentage de 55% concernant la proportion de tabac acheté sans risque relatif à la déforestation (37% en 2021). L’entreprise a de même atteint un niveau zéro de conversion des écosystèmes naturels, ce qui demeure une performance exceptionnelle.

Enfin, pour la troisième année consécutive, PMI a décroché la note AAA du CDP (Customer Data plateform) pour la sécurité du climat, des forêts et de l’eau.

Philip Morris International : Construire un avenir sans fumée

Philip Morris International (PMI) est une société internationale de tabac de premier plan qui œuvre pour un avenir sans fumée et qui fait évoluer son portefeuille à long terme pour y inclure des produits en dehors du secteur du tabac et de la nicotine.

Le portefeuille actuel de produits de l’entreprise se compose principalement de cigarettes et de produits sans fumée, y compris des produits de tabac chauffé, de vapotage et des produits à base de nicotine orale.

Depuis 2008, PMI a investi plus de 10,5 milliards USD pour développer, étayer scientifiquement et commercialiser des produits sans fumée innovants, pour les adultes qui autrement continueraient à fumer, dans le but de mettre fin à la vente de cigarettes.

Cela comprend la mise en place de capacités scientifiques de niveau mondiale, notamment dans les domaines de la toxicologie, des systèmes précliniques, de la recherche clinique et comportementale, ainsi que des études post-commercialisation.

En novembre 2022, PMI a acquis Swedish Match – un leader dans le domaine de l’administration de nicotine par voie orale – créant ainsi un champion mondial des produits sans-fumée, mené par les marques IQOS et ZYN des deux entreprises. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé la commercialisation des versions des dispositifs et consommables IQOS Platform 1 de PMI et le snus General de Swedish Match en tant que produits du tabac à risque modifié (Modified Risk Tobacco Products – MRTP).

Au 31 décembre 2022, les produits sans fumée de PMI étaient disponibles à la vente sur 73 marchés, et PMI estime qu’environ 17,8 millions d’adultes dans le monde sont déjà passés à IQOS et ont arrêté de fumer. Les produits ont représenté environ 32 % du chiffre d’affaires net total de PMI pour l’ensemble de l’année 2022.

Forte d’une base solide et d’une grande expertise dans les sciences de la vie, PMI a annoncé en février 2021 son ambition de se développer dans les domaines du bien-être et des soins de santé et par le biais de sa filiale Vectura Fertin Pharma, vise à améliorer la vie en offrant des expériences de santé harmonieuses.