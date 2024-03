Le tissu industriel de la province de Safi vient d’être renforcé avec l’inauguration, ce vendredi dans la commune territoriale de Sidi Tiji (province de Safi), d’une unité industrielle, la première du genre au Maroc, spécialisée dans la fabrication de plaques de plâtre utilisées dans la construction de bâtiments.

D’un investissement total de 350 millions de DH, cette unité réalisée sur une superficie totale de 8 ha, est spécialisée dans la fabrication de plaques de plâtre, du plâtre et de mortiers de plâtres.

Faisant usage des technologies les plus sophistiquées et modernes en la matière, cette usine assure une capacité de production de 20 millions de m2 de plaques de plâtre par an, 660.000 tonnes de plâtre et 180.000 tonnes de mortiers de plâtre, outre la garantie de 450 emplois, dont 150 directs et 300 indirects.

« Cette unité industrielle aura à privilégier la production locale, en réduisant le recours aux importations et en promouvant les exportations, notamment vers l’Afrique », a affirmé Taoufik Rbiai, directeur des activités industrielles diverses au ministère de l’Industrie et du Commerce, notant que ce nouveau projet symbolise l’aboutissement d’une vision audacieuse visant à compléter la chaine de production relative au secteur du plâtre.

« Cet investissement n’est pas uniquement un projet de la société Damane Gypsum, mais un projet national dont les fruits seront récoltés à la fois sur la scène nationale, via la satisfaction du besoin local et l’encouragement de l’investissement, et au niveau continental, à travers le positionnement du Maroc sur le marché africain », s’est-il félicité.