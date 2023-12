Mastercard, leader technologique mondial de l’industrie des paiements, et CIH Bank viennent d’annoncer le succès de la troisième édition de la « World Elite Cup » dans un prestigieux golf de Bouskoura/Casablanca.

Axé autour du thème « Jouer pour un monde meilleur », cet événement exclusif a été conçu pour célébrer et reconnaître les détenteurs de cartes World Elite, rassemblant plus de 170 participants, dont des golfeurs passionnés et des invités de marque, indique-t-on dans un communiqué.

L’événement de cette année s’est distingué par l’introduction de défis caritatifs collectifs sur le parcours, ajoutant une dimension philanthropique au tournoi, souligne-t-on.

Les participants ont été incités à montrer leurs meilleures performances, contribuant ainsi à générer un maximum de points qui ont ensuite été convertis en dons significatifs offerts par Mastercard et CIH Bank.

Le point culminant de la cérémonie de clôture a été marqué par la remise d’un don caritatif à l’association Jood, destiné à soutenir les efforts d’aide humanitaire pour soutenir les victimes du tremblement de terre au Maroc.