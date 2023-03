Le nombre de voyageurs transportés par l’Office national des chemins de fer (ONCF) s’est élevé à plus de 45,9 millions de personnes durant l’année 2022. L’activité voyageurs a enregistré une croissance exceptionnelle avec plus de 45,9 millions de passagers qui ont choisi le train pour leurs déplacements durant l’année 2022 et un chiffre d’affaires record de plus de 2 milliards de dirhams (MMDH), indique l’Office dans un communiqué, précisant que l’activité voyageurs a évolué de 42% comparativement à 2021 pour marquer une reprise remarquable de tous les indicateurs.

Quatrième anniversaire d’Al Boraq, 2022 a enregistré plus de 4,16 millions de voyageurs transportés, contre 3 millions en 2019 année de référence avant la pandémie et un chiffre d’affaires annuel de 554 millions de dirhams (MDH), en amélioration de 61% par rapport à 2021.

Par ailleurs, l’activité marchandises a bouclé l’année avec un chiffre d’affaires de 1,692 MMDH, correspondant à un volume transporté de plus de 20 Millions de tonnes et une bonne performance de l’activité fret enregistrant un chiffre d’affaires qui dépasse pour la première fois les 600 MDH.