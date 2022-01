Le nombre de guichets bancaires au Maroc s’est établi à 6.331 à fin juin 2021, contre 6.356 à fin décembre 2020, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Ainsi, le nombre d’habitants par guichet s’est situé à 5.707 au titre des six premiers mois de 2021, contre 5.655 à fin 2020, précise la Banque centrale dans son dernier tableau de bord du système bancaire.

Quant à la structure du système bancaire, BAM fait état de l’existence d’un total de 91 établissements de crédit et assimilés dont 24 banques ( 5 banques participatives et 3 fenêtres participatives), 27 sociétés de financement, 6 banques offshore, 12 associations de micro crédit et 19 établissements de paiement.

Pour ce qui est de la concentration des banques en fonction du statut de l’actionnariat, les données de Bank Al-Maghrib révèlent une prééminence des banques à capital privé majoritairement marocain. Celles-ci détiennent 54,1% des guichets, 63,7% des actifs, 64,4% des dépôts et 62,1% des crédits.

D’autre part, l’analyse de la structure des dépôts permet de constater une prédominance des comptes à vue créditeurs qui représentent 66,3% suivis des dépôts à terme (14,2%) et des comptes d’épargne (16,6%).

S’agissant de l’activité et de la rentabilité, Bank Al-Maghrib fait état d’un total bilan de 1.542 milliards de dirhams (MMDH) en hausse de 3,8% par rapport à juin 2020, d’un cumul des dépôts clientèle de 1.033 MMDH (+6,1%) et d’un produit net bancaire (PNB) de 27,9 MMDH.