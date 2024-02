Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) et la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) ont signé, ce 14 février, un mémorandum d’entente pour favoriser l’accès au financement dans les domaines de la reconstruction post-séisme, de l’inclusion financière et l’économie verte au Maroc, indique-t-on dans un communiqué.

Cet accord fixe un cadre global de coopération entre les deux Institutions, portant principalement sur les mécanismes de financement suivant:

-La mise en place d’une ligne de financement pour accompagner et appuyer les activités économiques dans les régions touchées par le séisme du 8 septembre 2023;

-Un soutien financier pour la transition vers une économie verte au Maroc, notamment dans les secteurs agricoles et agroalimentaires, les projets d’énergies renouvelables et de protection de l’environnement ;

-Un soutien à l’inclusion financière et la digitalisation des populations et régions défavorisées;

-Un appui aux entreprises exportatrices pour contribuer à une meilleure intégration des chaînes de valeur.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d’inclusion financière et confirme la volonté commune des deux parties de renforcer leur coopération en faveur du développement économique et durable du Royaume du Maroc. Il vient également consolider la collaboration fructueuse entre les deux institutions, établie depuis des années, conclut-on.