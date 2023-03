Le bilan d’un an de commercialisation de la technologie du tabac chauffé à risque réduit IQOS au Maroc a été présenté, mardi à Casablanca lors d’un point de presse, par Jalal Ibrahimi, directeur général de Philip Morris Maghreb.

Lancée au Maroc en novembre 2021, la technologie de tabac chauffé IQOS est commercialisée dans trois villes du Royaume, Casablanca, Rabat et Marrakech, totalisant 27 points de vente et créant 120 emplois directs. En revanche, les consommables, appelés « Heets », sont disponibles partout au Maroc.

Sur le plan des performances financières du groupe à l’international, Ibrahimi a fait état d’une part de 32% du revenu net mondial, réalisées par IQOS, soulignant qu’à l’horizon 2025, l’objectif est d’atteindre 50% des revenus nets générés par les produits sans combustion.

Et d’ajouter qu’à terme, l’ambition de PMI est d’arrêter la production et la commercialisation des cigarettes conventionnelles.

Il a, par ailleurs, rappelé le principe fondateur qui guide les actions de PMI, appelant « les personnes qui ne fument pas, à ne jamais commencer à fumer, les personnes qui fument, à arrêter de fumer et celles qui ne le font pas, à changer pour une alternatives moins nocive ».

Selon lui, les organismes mondiaux de santé, y compris l’Organisation Mondiale de Santé (OMS), s’accordent à dire, qu’aujourd’hui, il y a un peu plus d’un milliard de fumeurs dans le monde, un chiffre qui restera constant à l’horizon 2025.

PMI a fait le pari depuis 20 ans de développer des produits alternatifs, à risque réduit aussi connu aussi sous le nom de produits sans fumée.

Le postulat de départ est simple et s’appuie sur un fondement scientifique. Dans la fumée de la cigarette conventionnel on parle de près 6.000 molécules nocives que le fumeur ingère, dont 100, sont responsables aux maladies liées au tabagisme, dues à la combustion du tabac.

PMI a investi dans la science et la technologie pour créer des produits où il n’y a pas de combustion.

IQOS chauffe le tabac au lieu de le brûler, par conséquent les substances nocives inhalées par les consommateurs sont réduites de 95% en moyenne. Cela a été confirmé par plusieurs agences de santé dans le monde, dont la plus prestigieuse, la FDA (Food and Drugs Administration), qui est l’agence fédérale américaine des aliments et médicaments, ayant octroyé à IQOS, le statut de produit de tabac à risque modifié.

S’agissant de la commercialisation et l’acceptabilité d’IQOS par les fumeurs à travers le monde, le directeur général a fait savoir que la technologie IQOS est commercialisée dans 73 pays.

« Nous estimons qu’il y a 17,8 millions de fumeurs dans le monde, ayant arrêté la cigarette et opté exclusivement pour IQOS », a-t-il fait valoir.