Le mandat du Maroc au sein du bureau du Conseil d’Administration du Programme alimentaire mondial (PAM) a été renouvelé, lundi, pour la troisième année consécutive, en tant que coordonnateur du Groupe Africain (Liste électorale A).

Suite à cette nomination, le Maroc assurera également la vice-Présidence du Conseil d’Administration. Unanimement approuvée par les pays africains, cette réélection est un témoignage de la confiance porté envers le Maroc d’une part, et de l’engagement du Royaume envers les causes africaines, d’autre part.

Dans un contexte où les crises continuent de se multiplier, le Maroc, élu en la personne de l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès des agences de l’ONU à Rome, Youssef Balla, entend continuer de défendre les thématiques prioritaires pour les pays africains, à savoir les achats locaux, le développement de la résilience et l’autonomisation des petits exploitants, tout en prenant les dispositions nécessaires pour que les crises structurelles du continent ne soient pas reléguées au second rang par rapport aux crises conjoncturelles qui sont en constante augmentation.

Le Maroc avait été élu la première fois au Conseil d’Administration du PAM en décembre 2020 pour une période de trois ans.

Le PAM est l’organisme d’aide alimentaire de l’ONU et de la FAO. Il est la plus grande agence humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde en distribuant une assistance alimentaire dans les situations d’urgence et en travaillant avec les communautés pour améliorer leur état nutritionnel et renforcer leur résilience. Chaque année, le PAM nourrit plus de 95 millions de personnes dans le besoin et met en œuvre des programmes qui s’attaquent aux causes de la faim.