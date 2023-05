Les résultats de l’étude « Love Brand Morocco 2023 », qui révèle les marques et les célébrités les plus aimées des marocains, ont été annoncés, mercredi à Casablanca, lors de la troisième soirée de l’événement « Les Impériales 2023 ».

« Réalisée par Imperium, l’étude Love Brand Morocco 2023, est une étude des marques et des célébrités les plus aimées des marocains, qui a duré deux mois, sur la base de plus de 3.600 répondants représentatifs de 6 villes marocaines », a indiqué le Président de l’Association « Les Impériales », Anouar Sabri, notant que les résultats regroupent des marques iconiques marocaines mais aussi internationales.

Au total, 222 célébrités ont été citées, dans les dix premières, on retrouve l’entraineur de l’équipe nationale Walid Regragui, Achraf Hakimi, Hassan El Fad, Yassine Bounou, Hakim Ziyech, Mohamed El Jem, Cristiano Ronaldo, Gad Elmaleh, Yassar Lamghari et Douzi.

Concernant les marques marocaines, Inwi et Maroc Telecom arrivent ex-aequo et occupent la première place du classement, suivies de Marjane, CIH Bank, Royal Air Maroc (RAM), CTM, OCP, Banque Populaire, Afriquia, Bricoma et Lesieur.

Quant aux marques internationales, Orange est arrivée en tête du classement, devant Coca-Cola, Samsung, Adidas, Cadum, Nike, Bic, Dacia, McDonald’s et Jeep.

S’agissant de la méthodologie, cette étude a pour but d’identifier les marques et les célébrités les plus aimées des Marocains, en adoptant la méthode des quotas.

Par ailleurs, elle a été menée, cette année, sur un échantillon de 3.650 personnes, apparié aux données du Haut-Commissariat au plan (HCP) et déployée sur six villes (Casablanca, Rabat, Salé, Tanger, Fès et Marrakech), soit 55% de la population urbaine marocaine.

A noter que cette étude présente un niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur de 2%.

L’étude « Love Brand Morocco » vise à mettre à la disposition des agences, des annonceurs, des marques et des professionnels, les marques préférées et les célébrités les plus aimées par les Marocains.