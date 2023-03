Radisson Hotel Group (RHG) ; l’une des entreprises hôtelières les plus dynamiques en Afrique prévoit de renforcer davantage sa présence robuste en Afrique en 2023, avec l’ouverture confirmée de huit nouveaux hôtels déjà à ce jour. Le groupe vise à atteindre 150 hôtels dans les cinq prochaines années sur le continent, plaçant davantage l’Afrique en tant que marché de croissance clé.

Avec près de 100 hôtels et 16.000 chambres en exploitation et en développement en Afrique, Radisson Hotel Group a ouvert 14 hôtels dans la région et signé plus de 25 nouvelles entités, ajoutant ainsi plus de 4 800 chambres supplémentaires à son portefeuille rien que durant les deux dernières années. Cela équivaut à 90 % de son pipeline africain et se traduit par une croissance de 15 % de son portefeuille opérationnel africain d’une année à l’autre, plaçant le groupe sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs d’expansion ambitieux.

Les marchés clés de l’expansion de Radisson Hotel Group en Afrique en 2023 restent le Maroc, le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Égypte, ainsi que de nouveaux marchés d’intérêt tels que la Gambie, le Cameroun, le Ghana, la Tanzanie et les Seychelles, démontrant une priorisation équilibrée des pays francophones et anglophones.

Les ouvertures d’hôtels supplémentaires en 2023 en Afrique comprennent le premier hôtel du groupe à l’île de la Réunion et au Ghana ainsi que de nouveaux hôtels à Casablanca, Taghazout et Saidia au Maroc, ainsi qu’à Lusaka (Zambie) et Tunis (Tunisie).