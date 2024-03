Le produit net bancaire (PNB) de RCI Finance Maroc a atteint 436 millions de dirhams (MDH) en 2023, contre 376 MDH réalisés un an auparavant.

Au seul quatrième trimestre 2023, le PNB a progressé de 33,2% à 110 MDH, soutenu par l’augmentation de l’activité Réseau et la maîtrise du coût de refinancement, indique la société dans un communiqué publié sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

RCI Finance Maroc fait également savoir que l’encours lié à l’activité Clientèle (Particuliers et Entreprises) a reculé de 3,6% à près de 5 milliards de dirhams (MMDH), alors que l’encours sur l’activité Réseau (concessionnaires) a progressé de 8,2% à plus de 1,65 MMDH en 2023. Ainsi, l’encours net a baissé, en glissement annuel, de 0,9% à 6,65 MMDH.

Pour ce qui est de l’endettement financier, il est resté stable à 4,9 MMDH, dont près de 47% vis-à-vis du marché des capitaux. La dette bancaire s’est situé à 2,62 MMDH, en repli de 11% sur un an, tandis que l’endettement lié aux émissions de Bons de sociétés de financement (BSF) et obligataires a augmenté de plus de 22% à 2,3 MMDH.