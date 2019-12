{"id":203,"instanceName":"ONMT","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/onmt.jpg","youtubeID":"NKzs66GprNQ","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

La première édition du ‘‘Tourism Marketing Days’’ s’est tenue ce mardi 17 décembre à Casablanca. A l’Initiative de l’ONMT et en partenariat avec la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), pas moins d’une centaine d’opérateurs publics et privés et de représentants associatifs étaient au rendez-vous à cet événement qui marque une nouvelle manière de travailler entre l’ONMT et les professionnels.

Initié par l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), les «Tourism Marketing Days » est un nouveau concept d’événement qui réunit opérateurs publics et privés afin de mettre en place les stratégies marketing et commerciales à même de positionner la marque tourisme Maroc sur l’échiquier mondial du Tourisme et d’aider les professionnels marocains à s’outiller pour mener de manière optimale leur démarche commerciale pour leurs entreprises.

Novateur, cet événement a connu un grand engouement auprès des professionnels marocains du Tourisme qui apprécient de se trouver impliqués dans la mise en place des actions à mettre en œuvre par l’ONMT pour accompagner le secteur.

Adel El Fakir, DG de l’Office National Marocain du Tourisme a d’ailleurs souligné « Tourism Marketing Days », un événement dédié aux professionnels du Tourisme. Il émane de leur demande et de leurs besoins afin qu’ensemble nous mettions en place les meilleurs leviers pour cerner nos marchés cibles. Mieux comprendre la demande pour mieux y répondre doit rester notre objectif ultime. »

Afin d’assurer la réussite de cet évènement et de sensibiliser les acteurs du secteur, l’ONMT a impliqué l’ensemble de ses délégués à l’étranger pour cette première édition.

Cinq workshops ont été organisés en marge de cette grande messe traitant chacun des grands chantiers du secteur ; à savoir la « Communication et la génération de contenu‘’ ; la ‘’Task Force Commerciale‘’ ; le ‘Digital‘’ ; le ‘’MICE‘’ et le ‘’Tourisme Interne‘’. Chacun de ces workshops était animé par un binôme constitué d’un opérateur privé et d’un représentant de l’ONMT.

Organisés en fin d’année, « Tourism Marketing Days » augure d’une nouvelle ère pour 2020 où l’ONMT et les professionnels avancent en marche serrée pour la conquête des marchés cibles du tourisme marocain