Société Générale Maroc renouvelle son partenariat avec Réseau Entreprendre Maroc, dont la vocation repose sur l’accompagnement et le soutien des jeunes créateurs d’entreprise. Ce partenariat contribue à l’émergence et la réussite de nouveaux entrepreneurs et permet à ces derniers de bénéficier de financements pour la concrétisation de leurs projets.

Société Générale Maroc réitère sa confiance à Réseau Entreprendre Maroc et se réjouit des résultats déjà enregistrés. En effet, depuis la signature du premier partenariat en 2012 les prêts d’honneur octroyés par Réseau Entreprendre Maroc aux jeunes créateurs d’entreprises via Société Générale Maroc ont permis d’accompagner 76 lauréats via 54 entreprises, contribuant ainsi à la création directe de 335 emplois. Ce partenariat a été renouvelé chaque année. L’apport de Société Générale en matière de prêts d’honneur a dépassé 7 MDHS depuis 2013.

Au travers de ce partenariat, Société Générale Maroc exprime pleinement sa responsabilité sociale et sa forte volonté de contribuer à l’essor de la culture entrepreneuriale au Maroc.

Le partenariat entre les deux institutions va au-delà des apports en prêts d’honneur. En effet, fidèle à ses engagements visant à soutenir la création d’emplois, la banque a par ailleurs parrainé la récente « Fête des lauréats nationale REM Awards 2019 », tenue le 13 décembre dernier à Rabat. Cette manifestation a permis de gratifier 70 lauréats sur 8 thématiques dans lesquelles Réseau Entreprendre Maroc est actif aujourd’hui. Elle a aussi permis aux membres du réseau de faire de nouvelles rencontres, d’échanger et partager leurs expériences.