La mise en place d’une feuille de route pour un habitat résistant aux changements climatiques et environnementaux a été au centre d’une réunion, mercredi à Rabat, entre la ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nezha Bouchareb et le ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rebbah.

« Cette réunion, tenue en présence des secrétaires généraux, des directeurs et des différents intervenants des deux départements, vient corroborer un certain nombre d’actions et une collaboration fructueuse lancée depuis longtemps, pour pouvoir sortir avec une feuille de route qui répond à trois principes », a souligné Bouchareb dans une déclaration à la presse.

Il s’agit d’asseoir une convergence entre les deux départements en termes d’actions à entreprendre pour établir les critères de développement durable dans les villes et de renforcer la réglementation en vigueur pour que l’Habitat puisse répondre aux contraintes climatiques et financières en particulier, en plus de la nécessité de la labellisation dans le dynamisme du secteur de construction, a précisé Mme Bouchareb, ajoutant qu’à travers la labellisation, plusieurs entreprises vont adhérer à cette dynamique qui est celle du respect des normes et de l’environnement et de la protection de la population vulnérable des changements climatiques.

« L’ambition est que l’Habitat puisse répondre aux attentes des citoyens en termes de qualité et qu’il puisse préserver les droits les plus légitimes et constitutionnels des citoyens », a-t-elle fait observer, ajoutant que « l’habitat de demain sera, par le biais de cette collaboration, un habitat qui résiste aux changements climatiques et qui réponds aux normes de consommation et d’émission ».

Pour sa part, Rebbah a indiqué, dans une déclaration similaire, que cette réunion traduit une solide coopération entre les deux ministères et s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de nouveaux programmes relatifs au développement durable.

Rebbah a souligné que cette rencontre vise à discuter avec les différents acteurs et intervenants des deux ministères les possibilités de mettre en place une feuille de route qui concerne l’aménagement du territoire, l’urbanisme, l’habitat et la politique de la ville, en matière d’environnement, de changements climatiques et d’efficacité énergétique.

Il a, également, mis en avant l’importance d’accélérer la promulgation des lois et des textes réglementaires en la matière, tout en soulignant le besoin du financement dans ce domaine