Le Président de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Electricité (ANRE), Abdellatif Bardach, a été élu, récemment, Vice-Président du Réseau francophone des régulateurs de l’énergie, RegulaE.Fr, lors de son Assemblée Générale tenue à Montréal au Canada. Cet évènement a eu lieu dans le cadre d’une série d’ateliers, organisés en marge de l’Assemblée générale, sous le thème « La transition, l’innovation et l’efficacité énergétique », du 5 au 8 décembre 2022, indique un communiqué de l’ANRE. Cette élection intervient quelques jours seulement après celle qui a porté M. Bardach à la tête d’une autre Association importante qui regroupe les régulateurs méditerranéens de l’énergie, MEDREG. « Il ne fait pas de doute que cette distinction dont fait l’objet notre pays à l’international n’est autre que le reflet de l’aura dont il jouit, grâce à son rôle avant-gardiste et ses réalisations dans le domaine de la transition énergétique, sous l’impulsion et sur Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI », souligne le communiqué.

Lors de son discours de remerciement adressé aux participants de l’Assemblée générale de « RégulaE.Fr », M. Bardach a mis l’accent sur les défis auxquels les économies mondiales et, notamment, celles des pays en développement font face à cause de la crise économique et énergétique qui sévit actuellement dans le monde, rapporte le communiqué. Il a invité le Réseau des régulateurs francophones à redoubler d’efforts pour apporter l’assistance nécessaire aux régulateurs nationaux en vue de leur permettre de maîtriser les outils essentiels à leur travail et de bénéficier des meilleures pratiques mondiales en matière de régulation. Il a insisté, cependant, sur la nécessité de tenir compte des spécificités des pays concernés afin de mener les réformes de manière progressive et efficace.

Enfin, le nouveau Vice-Président de RegulaE.Fr a souligné l’importance d’accorder une attention particulière aux pays africains qui sont encore en butte à des difficultés de généralisation de l’accès à l’électricité, dans un contexte rendu plus difficile par la crise actuelle.

« RégulaE.Fr » est une association qui regroupe 32 organismes de régulation de l’énergie dont 20 institutions africaines, les autres relevant des continents européen, américain et asiatique. Ce Réseau a été créé le 28 novembre 2016 à Paris, avec l’objectif de faciliter les échanges et d’encourager la collaboration entre ses membres. Le réseau promeut ainsi le partage d’informations et de bonnes pratiques en matière de régulation de l’énergie, facilite la coopération technique entre régulateurs, assure la coordination avec les programmes de formation internationaux, et travaille à la pérennisation de ses activités par la recherche de financements auprès des bailleurs de fonds européens et internationaux, conclut le communiqué.