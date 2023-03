Orange Maroc vient d’être consacré réseau internet mobile le plus performant en 2022 par nPerf, organisme international indépendant spécialisé dans la mesure de la qualité de la connexion internet dans le monde.

« Après avoir été reconnu par l’application Speedtest d’Ookla comme fournisseur du réseau fixe le plus rapide au Maroc durant trois semestres consécutifs, Orange Maroc est aujourd’hui consacré réseau internet mobile le plus performant en 2022 par nPerf, organisme international indépendant spécialisé dans la mesure de la qualité de la connexion internet dans le monde », a annoncé Orange Maroc, lundi, dans un communiqué.

Ainsi, des centaines de milliers de mesures ont été réalisées par les utilisateurs des réseaux mobiles marocains, sur tout le territoire national, permettant à Orange Maroc de décrocher les meilleurs résultats pour le classement nPerf, souligne la même source, notant que ces tests ont porté sur des paramètres tels que le débit, la performance de la vidéo, la navigation, la fluidité et la qualité de l’accès aux services internet.

« Il s’agit d’une performance remarquable, qui met en évidence l’agilité de l’opérateur Orange pour répondre aux besoins toujours plus importants des Marocains en termes d’usages Internet en mobilité », a déclaré Renaud Keradec, CEO & Fondateur nPerf, cité dans le communiqué.

Concrètement, l’opérateur a obtenu un score de 69855 points avec une évolution remarquable par rapport à 2021(+52%) grâce à ses efforts continus pour améliorer et faire évoluer ses infrastructures réseau.

« Aujourd’hui, nous sommes fiers de voir l’impact de nos investissements relatifs au renforcement et à la modernisation du réseau mobile se traduire de manière concrète et visible pour notre clientèle. On a été l’opérateur qui a démocratisé l’usage mobile, et également le 1er à offrir la 4G accessible à tous, nous sommes donc déterminés à poursuivre cet engagement quotidien qui nous a permis cette année d’être élu Service Client de l’Année pour la 6ème fois consécutive », a souligné Hendrik Kasteel, DG Orange Maroc.

Depuis la création de Medi Telecom en 1999, près de 105 milliards de dirhams (y compris en coûts de licences) ont été engagés afin de développer les activités de l’opérateur dans les différentes régions du Royaume et participer activement au Maroc Digital en marche.

Acteur engagé à renforcer les réseaux de télécommunications dans le Royaume ainsi qu’à poursuivre le déploiement du Haut et du Très Haut Débit Internet Fixe et Mobile, Orange Maroc a signé une convention avec le Gouvernement en 2022 où il s’engage à réaliser sur les trois prochaines années un programme d’investissement de 5,7 milliards de dirhams afin de répondre à l’augmentation croissante de la demande en data et en haut débit.

Sa stratégie d’investissement s’inscrit également dans l’accompagnement de la transformation digitale de l’ensemble des acteurs de l’écosystème national qu’ils soient privés ou publics en leur proposant deux Data-centers à la conception innovante, certifiés aux standards internationaux Tier III « Design » et « Constructed Facility » par l’Uptime Institute.

L’opérateur contribue aussi à renforcer l’attractivité du Royaume comme porte d’entrée des échanges numériques en Afrique avec de nouvelles infrastructures d’accueil de câbles sous-marins.

Hendrik Kasteel, DG Orange Maroc, a d’ailleurs déclaré « Nous sommes plus que jamais au service du développement du Royaume. Nous déployons toutes nos énergies afin de proposer la meilleure expérience possible aux Marocains. Cette consécration remise par nPerf vient donc récompenser cet engagement quotidien tout en nous encourageant à poursuivre nos efforts ».

Orange Maroc est un opérateur de télécommunications multi services opérant dans les activités mobile, fixe, cybersécurité et mobile money. L’opérateur déploie des réseaux très haut débit fixe et mobile, avec la 4G et le FTTH (Fibre to the Home) pour répondre à l’évolution des usages, aux mutations technologiques ainsi qu’aux attentes de ses clients. A sa création en 1999, Orange au Maroc est le fruit d’une alliance entre des leaders télécoms et de solides groupes financiers et industriels marocains, à savoir les groupes Finance Com et la Caisse de Dépôt et de Gestion. L’opérateur sert 17,6 millions de clients au Maroc et compte près de 450 points à travers tout le pays.