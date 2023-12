[Communication d’entreprise] Idéalement situé en bord de mer à Bouznika, à mi-chemin entre Casablanca et Rabat, l’hôtel Vichy Célestins est à la fois un complexe dédié au bien-être physique et mental, un centre d’affaires et une destination gastronomique.

L’hôtel séduit aussi bien les visiteurs en quête de repos, de retraite wellness, amateurs de golf que les business travelers. Les voyageurs apprécient les chambres et suites avec vue sur l’océan ou sur le golf, la wellness clinic. La Wellness Clinic, cœur battant du complexe, déploie un espace de 3 200 m² dédié au bien-être sous toutes ses formes : de la relaxation au traitement des troubles du métabolisme.

L’hôtel propose un large choix gatsronomique, avec une offre aussi riche que variée. Le Vichy Célestins compte 4 restaurants : le Chiringuito, le club house, le Dielli pool bar et enfin Isola Ristorante.

À ceux-ci s’ajoute aujourd’hui « Le V » venant consolider la composante Food, Beverage & Entertainment. Nouvelle adresse incontournable pour les visiteurs du Vichy Célestins Bouznika et des environs. Signé par l’architecte Jaime Beriestain, un espace élégant et minimaliste. Ses lignes, ses couleurs et le choix des matières lui confèrent une atmosphère chic, intemporelle et décontractée. Le V invite à une expérience gorgée de saveurs, alliant design et convivialité.

Les visiteurs y découvrent la cuisine du chef Morad Ben’mchich, éternel amoureux et artisan des trésors du terroir marocain, il présente une carte méditerranéenne évolutive, au gré des saisons et de son humeur mettant en lumière la générosité des ingrédients et la noblesse de la cuisine méditerranéenne.

Le restaurant mise sur une cuisine terroir déclinant des grands classiques relevés d’un zeste de créativité. Au menu, une sélection de mets où la matière première est mise en valeur. On y déguste un Carpaccio de Daurade aux agrumes de la Méditerranée, Seiche grillée en persillade au piment doux accompagné de sa pomme terre vapeur parfumé au safran et tombée d’épinards à l’échalote, Lasagne de légumes confits ou l’incontournable Chateaubriand rôti. En dessert, le Dôme au chocolat croustillant à la noix de pécan et à la sauce pralinée Amlou, ou encore le Cheesecake Exotique… Sans oublier la carte des vins et des cocktails créations, parfaitement assortis à la proposition gustative.

Comme le menu, l’ambiance évolue au fil de la journée, le « all day dining » du Vichy Célestins Bouznika, à la fois café, restaurant, et bar à vins. Au petit déjeuner, le V présente les ateliers du matin : show cooking, des plats préparés à la minute, des stations fromages, charcuterie, viennoiserie, fruits, salades, céréales et une multitude d’options aussi gourmandes que healthy.

On y déjeune et l’après-midi, le V se transforme en café-lounge, idéal pour une pause gourmande ou un rendez vous professionnel. Le soir venu, l’espace se prête aux festivités avec un live band ou un DJ set pour une ambiance plus animée.