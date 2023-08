Le lancement de cette nouvelle expérience coïncide avec l’arrivée de la saison estivale, offrant ainsi aux convives la possibilité de célébrer l’art de vivre à la Tangéroise dans un cadre somptueux et raffiné.

Le S-Lounge vient ainsi enrichir l’offre du groupe George V Eatertainment, qui comprend déjà des lieux prestigieux tels que le Buddha-Bar, le Siddharta Lounge, le Buddha Bar Beach, le Karma café, et bien d’autres encore.

Fabien Gastinel, Directeur Général du Fairmont Tazi Palace, a déclaré que «l’arrivée du S-Lounge by Buddha-Bar vient compléter l’offre déjà riche du Fairmont Tazi Palace et proposer une ambiance éclectique et raffinée». Pour sa part, Nabil Souhail, VP Business Development and Operation-Middle East, Africa and Asia and USA du Buddha-Bar, a assuré que «le groupe Buddha-Bar a trouvé en Fairmont le partenaire idéal pour s’implanter dans la région nord du Maroc».

Le S-Lounge by Buddha-Bar transporte ses invités dans un univers enchanté, leur offrant des soirées d’exception au cœur de la perle du nord. Son cadre élégant s’élève majestueusement au-dessus de la ville, dévoilant une vue panoramique imprenable sur Tanger. Cette scène spectaculaire crée une atmosphère à la fois éclectique et avant-gardiste, captivant l’attention de ses privilégiés convives.

Le S-Lounge by Buddha-Bar offre à ses convives une expérience gastronomique exceptionnelle, combinant les délices méditerranéens, péruviens et asiatiques dans une fusion harmonieuse. La cuisine méditerranéenne se marie avec élégance aux influences japonaises et chinoises, créant ainsi une symphonie de saveurs exquises.

Le menu propose des sushis délicieux et des spécialités grillées, préparés avec minutie par le talentueux Chef exécutif Chris Blake du Fairmont Tazi Palace, en collaboration avec le réputé Chef Zuzumo du légendaire Buddha-Bar. Les cocktails servis au S-Lounge sont présentés avec une créativité remarquable par le Head of Mixology du Buddha-Bar, Francesco. Il a conçu et élaboré l’ensemble de la carte, y apportant une touche unique et captivante. Chaque breuvage est une expérience sensorielle qui accompagne parfaitement les mets raffinés, faisant de chaque repas un moment mémorable et savoureux.

Au bord de la piscine, les invités peuvent savourer chaque plat et cocktail avec délectation tout en se délectant de la vue imprenable sur la ville. Ouvert de midi à 23h30, ce lieu d’exception offre des moments privilégiés lors des journées ensoleillées et des soirées inoubliables. Les couchers de soleil y sont tout simplement magiques, bercés par les sons envoûtants de la musique Chill-Lounge emblématique de Buddha-Bar.

Pour parfaire l’expérience, des DJ de renommée internationale se produisent régulièrement, en plus du DJ résident Zak, pour offrir une ambiance électrisante aux convives en quête de moments inoubliables. Ces virtuoses de l’animation musicale maîtrisent l’art de captiver les âmes festives, créant ainsi une atmosphère enivrante propice à des instants de pur bonheur et d’extase musicale.

Chaque mois, ces DJ d’exception ajouteront une touche unique et dynamique aux soirées du S-Lounge by Buddha-Bar, faisant de chaque visite un véritable voyage sensoriel et mémorable.