Une délégation de « Safran Aircraft Engines », leader de l’industrie aéronautique, conduite par son président, Jean-Paul Alary, a visité jeudi la Cité des métiers et des compétences (CMC) de Tamesna, dans le but de s’enquérir des perspectives de formation au sein de cette structure et d’explorer les opportunités de coopération en la matière.

La visite, qui s’est déroulée en présence de la Directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), a également été l’occasion d’examiner les moyens de développement de la présence de la société Safran au Maroc, en tant que partenaire historique du Royaume dans le secteur de l’industrie aéronautique depuis plus de 24 ans.

Dans une déclaration à la presse, Alary a fait savoir que la visite offre l’occasion « d’explorer les perspectives prometteuses pour l’émergence de métiers d’avenir, notamment l’industrie aéronautique », qualifiant la CMC de « structure très importante à même de baliser la voie à un partenariat central », au regard des besoins futurs en compétences, notamment dans le domaine maintenance aéronautique.

« Nous sommes en train de discuter de la formule optimale de coopération dans le domaine de l’industrie aéronautique et du rôle que jouera l’OFPPT », a-t-il ajouté, mettant l’accent sur « le modèle de la CMC » notamment en matière de formation des compétences dans le futur.

De son côté, Tricha a souligné l’engagement de l’OFPPT à accompagner le développement du secteur de l’industrie aéronautique, à travers la formation de compétences qualifiées, mettant en avant l’offre de formation proposée par l’Office concernant ce secteur prometteur avec des rendements remarquables.

Elle a expliqué dans un déclaration similaire que cette visite représente « le premier rapprochement entre Safran et l’OFPPT en vue de favoriser le développement du système industriel aéronautique au Maroc ».

L’implantation de la société au Maroc, a-t-elle ajouté, « a ouvert une nouvelle phase dans cette dynamique de développement, qui s’appuie sur des « success stories » réalisées jusqu’à présent, et augure, à travers le plan de développement de la société, lequel est en harmonie avec le plan de développement de la compagnie Royal Air Maroc, d’un avenir prometteur et radieux.

Le secteur de l’industrie aéronautique est considéré comme l’un des secteurs importants au Maroc, a-t-elle dit, notant que l’Office propose une offre de formation qui ne se limite pas à l’accompagnement, mais anticipe également les transformations que connaît ce domaine porteur.