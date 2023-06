« JESA, le fournisseur de solutions pour l’Afrique, est sur le point de lancer une toute nouvelle marque « NEFS » dédiée à la santé, la sécurité et l’environnement pour les sites industriels, chantiers, etc. Ce lancement met en évidence la position de JESA en tant que référence continentale en matière de HSE et souligne l’importance cruciale de cette approche au sein de l’entreprise.

En tant que société spécialisée dans les services d’ingénierie et de gestion de projets, JESA reconnaît que la sécurité et la transparence sont des valeurs fondamentales qui doivent être intégrées dans toutes les facettes de ses activités. L’importance de la HSE dans le business model de JESA ne peut être sous-estimée.

Depuis sa création en 2010, JESA a investi des ressources considérables, tant au pays qu’à l’étranger, pour garantir le bien-être de sa main d’œuvre et la préservation de l’environnement. Ces efforts ont été salués par les clients et les partenaires de JESA, qui reconnaissent l’importance de la culture HSE au sein de JESA, ainsi renforçant sa position de leader africain dans le domaine du HSE.

JESA renforce l’écosystème HSE en Afrique et contribue à créer un avenir plus sûr et plus durable pour tous. Ainsi, JESA s’engage à poursuivre ses efforts en faveur de l’amélioration continue des normes de sécurité, de santé et d’environnement.

La décision de JESA de créer sa propre marque dédiée à la HSE témoigne de son engagement inébranlable envers la santé, la sécurité et l’environnement, et met en lumière le rôle central que joue la HSE dans ses opérations quotidiennes. Cette marque, baptisée « NEFS » (No Exception For Safety), incarne les avancées remarquables réalisées par JESA jusqu’à présent, faisant de l’entreprise une référence continentale en matière de normes de santé, de sécurité et d’environnement.

Afin d’assurer la précision et l’inclusion maximales de cette nouvelle marque, JESA a sollicité les contributions et les commentaires de ses employés à tous les niveaux de l’organisation, ainsi que des dirigeants et de la main-d’œuvre des entreprises partenaires. La participation de toutes les personnes impliquées a été à la fois inspirante et déterminante pour façonner le résultat final.

NEFS est bien plus qu’un programme interne, il s’agit d’une initiative ouverte à tous. JESA invite toutes les parties prenantes à renforcer les efforts collectifs et à continuer à placer la sécurité et la santé au premier plan de leurs priorités.

Avec NEFS, JESA aspire à un avenir où la sécurité est une préoccupation partagée par tous, et où la collaboration permettra d’atteindre des résultats remarquables en matière de santé, de sécurité et d’environnement.